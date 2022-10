Meteo | vortice Mediterraneo porterà due giorni di maltempo su molte regioni

Leggi su tg24.sky

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Nel corso della settimana, una perturbazione posizionata in questo momento tra Spagna e Marocco, raggiungerà l’Italia, dapprima le nostremeridionali. Non mancheranno comunque diversi momenti soleggiati. Un contesto variabile che manterrà le temperature leggermente sotto la media del periodo con piogge che saranno più probabili al Sud. L’instabilità potrebbe essere molto attiva tra martedì e giovedì con nuove piogge e potenziali nubifragi verso le isole maggiori, in particolare verso Sardegna e poi Sicilia. La settimana sarà meno calda rispetto la precedente. Al Nord proseguirà invece una fase di siccità. In sintesi, dopo un martedì piuttosto tranquillo, da mercoledì avremo un forte peggioramento a partire dalla Sardegna in direzione della Sicilia e del basso versante tirrenico. Giovedì fortein Sicilia, mentre il Nord rimarrà più ...