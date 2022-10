Meteo | mezzanotte scatta l’allerta gialla su tutta la Campania

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoLa Protezione Civile della Regioneha emanato un avviso di allertadi colore Giallo valido a partire dallafino alle 23.59 di domani, mercoledì 13 ottobre. Sulasi prevedono precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, puntualmente anche intense. Si prevede un rischio idrogeologico localizzato con possibilità di fenomeni come allagamenti, inondazioni, ruscellamenti con trasporto di materiale, occasionali fenomeni franosi e caduta massi per effetto della saturazione dei suoli. Si raccomanda ai Sindaci di porre in essere tutte le misure previste dai rispettivi piani di protezione civile. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

