Meret | «Sono contento soprattutto per il risultato di squadra | siamo molto uniti»

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Nel post partita di Napoli-Ajax 4-2, ai microfoni di Sky Sport ha parlato il portiere del Napoli, Alex. «E’ un grande momento per noi, una qualificazione per niente scontata, il girone era difficile, lo abbiamo affrontato alla grande.per me maper ildi, vogliamo sempre aiutarci, dobbiamo continuare sempre così perché è l’unica strada per fare bene. C’è un grande feeling di reparto, chi entra ha sempre dimostrato di sapere cosa deve fare e cosa vuole il mister. Si lavora tutta la settimana per questo. Juan Jesus ha fatto una grande partita come tutto il reparto, c’è una grande fiducia e non dobbiamo perderla. Il rigore? Peccato, lo ha calciato bene, l’ho toccato con ...

