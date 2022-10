Meloni | Il nostro sarà il governo più politico di sempre Priorità al caro bollette

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) AGI - "I governi sono politici quando hanno un mandato popolare, una guida politica, una maggioranza nata nelle urne e non nel Palazzo, un programma e una visione chiari". A specificarlo è Giorgiache sottolinea come "proprio per realizzare quella visione e quel programma, coinvolgeremo le persone più adatte: nessuno si illuda - avverte - che cambieremo idee e obiettivi rispetto a quelli per i quali siamo stati votati". "Il- ribadisce allorailpiùdi". Siamo consapevoli del risultato che abbiamo ottenuto e sentiamo la responsabilità di dover affrontare un'importante sfida nella condizione più difficile nella quale l'Italia potesse trovarsi.#Pronti a riscrivere le sorti della Nazione con un ...

... nelle piazze per la pace e in Parlamento, in vista dell'opposizione al nascituro Governoe ... una pace lunga e duratura" e parlando di Vladimir Putin come "la più grave minaccia che il...Si tratta di Giorgia, una donna di destra che è arrivata là dove noi della sinistra non siamo mai riuscite, mentre nelschieramento stiamo discutendo di una débacle elettorale il cui ...A 72 ore dall'insediamento del nuovo Parlamento - e dall'elezione dei due presidenti - nulla è ancora sicuro. Le trattative tra Fdi, Forza Italia e Lega per la formazione del nuovo governo infatti, sc ...Nuovo governo, la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni: "Abbiamo un mandato popolare e coinvolgeremo le persone più adatte. Il nostro sarà il più politico di sempre".