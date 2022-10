Meloni | “Il Governo sarà forte | unito e autorevole”

Il sostegno popolare, dei corpi sociali e degli interessi organizzati anon è tale da consentire una torsione radicale dell'azione di. Il paese è diviso politicamente, socialmente, geograficamente, stanco da molte crisi, e necessita di mediazione, ...E intanto per ilci dovrebbe essere una prima intesa già giovedì mattina, lanon lascia dubbi: 'Non c'è tempo per questioni secondarie'. Il nodo è non solo il Viminale ma anche l'...la senatrice di Forza Italia è stata vista al piano dei gruppi parlamentari e c'è chi lascia intendere che potrebbe aver visto proprio Meloni. Fatto sta che a sera la leader di FdI torna a ribadire in ...Di Marco Galluzzo Per l’ex premier non è accettabile un sì a Tajani e un no alla sua fedelissima Quando si è chiusa la porta della villa di Arcore e Giorgia Meloni è… Leggi ...