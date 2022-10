MedFilm Festival | il cinema del Mediterraneo a Roma dal 3 al 13 novembre 2022

(Di mercoledì 12 ottobre 2022)ILDEL3/13– 28a edizione MACRO VIA REGGIO EMILIA 24 –65 film, incontri con gli autori più importanti dell’area, meeting professionali, masterclass, eventi letterari e il racconto potente, sfaccettato e coraggioso dei paesi di tutte le sponde del. Dal 3 al 13torna il, il più longevodidella Capitale, il primo e unico eventotografico italiano dedicato alletografie del, che per dodici giorni guarderà, attraverso il, la letteratura, ...

Media Key

Dal 3 al 13 novembre torna il, il più longevodi cinema della Capitale, il primo e unico evento cinematografico italiano dedicato alle cinematografie del Mediterraneo, che per dodici giorni guarderà, ...Dal 3 al 13 novembre torna per la sua 28.a edizione il, il più longevodi cinema della Capitale, il primo e unico evento cinematografico italiano dedicato alle ... MedFilm Festival: il cinema del mediterraneo a Roma 3/13 Novembre 2022 – 28ª edizione Oltre ai cookies necessari, con il tuo consenso, potremmo utilizzare cookies e altre tecniche di tracciamento per migliorare la tua esperienza di navigazione nel nostro sito, per mostrarti contenuti p ...65 film, incontri con gli autori più importanti dell'area, meeting professionali, masterclass, eventi letterari e il racconto potente, sfaccettato e coraggioso dei paesi di tutte le sponde del Mediter ...