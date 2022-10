Mazzanti | ' ' Col Brasile sarà diverso La chiave della partita? Il cambio palla' '

Le parole di Davide, ct dell'Italvolley femminile, alla vigilia della semifinale del Mondiale con il BrasileLe ragazze diconfermano la progressione mostratapassare delle partite delle due fasi eliminatorie, sfoderando una prestazione quasi perfetta contro le asiatiche. Un messaggio forte e ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Con le sudamericane vittoria per 25-19 25-18 25-17. Quattordici punti di Egonu, Danesi protagonista con 12 punti di cui tre a muro. Mazzanti: "È ...