Max Giusti | il Marchese del Grillo debutta al Sistina | parata di vip in platea | ecco chi c' era

È stata una vera e propria ovazione a sottolineare il risveglio del 'marchese', ieri, sul palco del teatro Sistina per la prima de 'Il Marchese del Grillo', commedia musicale con Max Giusti, diretto da Massimo Romeo Piparo, con cui si apre la nuova stagione del teatro. Con l'omaggio a Roma e alla romanità, nonché alla tradizione gloriosa della commedia all'italiana, il Teatro Sistina riparte con 'Il Marchese del Grillo', nel ruolo che al cinema fu di Alberto Sordi.