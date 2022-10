Matteo Trentin vince il Giro del Veneto | “L’anno scorso ero arrabbiato | oggi ho fatto centro Gara a tutto gas”

(Di mercoledì 12 ottobre 2022)ha vinto ildel2022 grazie a una spettacolare volata, battendo tutti gli altri attaccanti di giornata. Successo di lusso per l’alfiere della UAE Emirates, che non ha deluso le aspettative della vigilia e si è tolto una bella soddisfazione in una delle ultime gare di questa intensa stagione agonistica.del2022:domina a mani basseha espresso la propria soddisfazione al termine dell’evento: “mi eroper il secondo posto.ce la siamo giocata con tutta la squadra, Ulissi è stato fantastico. Due nostri DS sono di qui e mi hanno guidato al meglio, abbiamo ...

In Astana si ripongono le speranze su Miguel Angel Lopez, ma la truppa italiana è ben nutrita: in casa UAE ci sono numerose cartucce con, Diego Ulissi, Alessandro Covi e Davide Formolo.L'anno scorso, all'arrivo in Prato della Valle, il belga Xandro Meurisse si impose in volata sue Alberto Dainese. Per Basso Nel programma del Giro del Veneto c'è anche l'omaggio a ...Nessun problema in volata per Matteo Trentin. Il velocista di casa UAE ha fatto sua l'ottantacinquesima edizione del Giro del Veneto ...Molti gli italiani tra i favoriti: i quattro portacolori della Uae Team Matteo Trentin, Diego Ulissi, Alessandro Covi e Davide Formolo, il belga Quinten Hermans, il francese Bryan Coquard ...