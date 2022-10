Matrimoni fittizi | sgominata associazione per delinquere | arresti anche a Bergamo

(Di mercoledì 12 ottobre 2022). Più di quarantae un volume di affari di quasi duecentomila euro. Ai cittadini stranieri che accettavano venivano richiesti fra 5000 e 6500 euro in contanti, che potevano poi così richiedere il rilascio del permesso di soggiorno grazie a italiani compiacenti che si davano disponibili alle nozze. Nelle province di Napoli, Caserta,e Milano, i Carabinieri della Compagnia di Caserta, con il supporto di quelle territorialmente competenti, a conclusione di un’articolata attività di indagine coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Napoli, hanno dato esecuzione ad una ordinanza di custodia cautelare emessa dall’ufficio Gip del Tribunale di Napoli, su richiesta della Procura, nei confronti di 18 persone gravemente indiziati, a vario titolo, per ...

