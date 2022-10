Matrimoni “fittizi” per favorire l’immigrazione clandestina | 18 arresti

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Nelle province di Napoli, Caserta, Bergamo e Milano, i Carabinieri della Compagnia di Caserta, con il supporto di quelle territorialmente competenti, a conclusione di un’articolata attività di indagine coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Napoli, hanno dato esecuzione ad una ordinanza di custodia cautelare emessa dall’ufficio Gip del Tribunale di Napoli, su richiesta della Procura, nei confronti di 18 persone gravemente indiziati, a vario titolo, per associazione per delinquere finalizzata al’illecito ingresso e l’indebita permanenza nel territorio italiano di stranieri clandestini e irregolari. L’attività investigativa, avviata nel luglio 2019, ha consentito di individuare una consolidata organizzazione che aveva come finalità principale il favoreggiamento ...