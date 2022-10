Marco Bellavia parla dell’ex Paola Barale e di quanto vissuto al GF

(Di mercoledì 12 ottobre 2022)diPer la prima volta doposuccesso nella Casa del Grande Fratello Vip 7,si è raccontato in una lunga intervista rilasciata al settimanale Chi. Come riporta Isa & Chia, che ne ha raccolto alcuni stralci, l’ex concorrente del reality show ha non solo ripercorso il disagio L'articolo proviene da Novella 2000.

È stata poi squalificata per via delle sue deplorevoli affermazioni su, costretto ad abbandonare il gioco a causa di alcuni problemi di salute mentale. Ginevra Lamborghini ha ...Si continua a parlare di depressione dopo il casoal Gf Vip, e Belén Rodriguez confessa sui social il suo periodo buio.ha permesso al mondo dello spettacolo di parlare in maniera più libera e consapevole di depressione e disturbi mentali . Il caso sollevatosi nella casa del Gf Vip è servito per ..."Il mio punto debole nel lavoro è stata la sensibilità - prosegue il 58enne Marco Bellavia - e io mi sono difeso sorridendo e cercando di mantenere un distacco, mi paravo dietro a questo muro per ...Dopo le parole durissime nei confronti di Marco Bellavia, Gegia scrive un'altra brutta pagina di televisione insultando Antonella Fiordelisi in diretta tv: non sarà il caso di dire basta