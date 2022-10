Marcello Dell’Utri | il Tribunale dice no al sequestro dei beni La procura contro la sentenza d’appello della Trattativa | “Illogica”

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) No aldei veni di. La Sezione misure di prevenzione deldi Palermo ha respinto la richiesta di sequestrare (per poi confiscarli) idell’ex senatore di Forza Italia, condannato a sette anni per concorso esterno in associazione mafiosa, pena scontata quasi per intero.il provvedimento del collegio presieduto da Raffaele Malizia, i pmDda del capoluogo siciliano, per ora guidata da Marzia Sabella, hanno proposto appello e la Corte deciderà nei prossimi giorni. La decisione dei giudici – riportata da Livesicilia.it e Repubblica – risale alle scorse settimane. I magistrati hanno ritenuto “insussistente” la sproporzione fra le ingenti ricchezze die la sua capacità di reddito, sebbene siano ...

