Maneskin | paura sul set del nuovo videoclip Damiano | ' Pensavo sarei morto'

Gossip e TV

E' uscito oggi su Youtube il video ufficiale di The Loneliest , la nuova canzone in inglese dei. La band romana, col frontman Damiano, più Ethan, Thomas e Victoria, ha creato un altro capolavoro. Una vera e propria hit dal sapore internazionale di grande livello che sta già scalando le ...Il significato di The loneliest deiThe Loneliest arriva dopo il successo internazionale di pezzi come Mamma mia e Supermodel , con i quali la band si è imposta anche all'estero dopo il ... Maneskin, paura sul set per Damiano: “Pensavo sarei morto” Se Simona Ventura sarà la new entry al tavolo di Che Tempo che Fa, ci sono volti che ormai possono essere considerati da tempo aficionados del programma di Fabio Fazio, nonostante il sapore eccezional ...Il cantante leader della band romana ha rivelato di aver temuto per la sua incolumità quando, insieme ai suoi colleghi, ha girato la clip ufficiale del nuovo singolo ...