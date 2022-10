Manchester United | Ten Hag | 'Ronaldo? Ora sta bene e lo supporto È stato frenato dalla mancanza di preparazione'

Agenzia ANSA

Sarà possibile vedere- Omonia Nicosia anche su DAZN . La piattaforma streaming ormai dallo scorso anno detiene i diritti di trasmissione in co - esclusiva dei match di Europa ...E c'è da dire che questo percorso sembra abbastanza scritto per lui, che è già stato avvicinato a Chelsea,City,, Real Madrid e Barcellona, con le big italiane ... Calcio: in estate respinta offerta per il Manchester United In estate il miliardario britannico Jim Ratcliffe - che già controlla i club di Nizza e Losanna - ha provato ad acquisire il Manchester United, ma si è sentito rispondere di no dai proprietari america ...Tempo di Premier League inglese. Qui andremo di settimana in settimana a fornire un'analisi e dei pronostici sulle gare più attese ...