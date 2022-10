“Mamma non ci lasciare” Malore choc in casa | Ester si è spenta tra le braccia dei medici

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Tragedia a Gonzaga, piccolo comune italiano nei pressi Mantova unadi 46 anni,De Donato, è morta in seguito ad unimprovviso nel pomeriggio di ieri 11 ottobre. A quanto si apprende dai media locali la donna non avrebbe avuto scampo nonostante i soccorsi immediati e l’intervento di un elicottero. Scrive la vocedimantova.it come: “il personale del 118, dopo il tentativo di rianimazione, non ha potuto fare altro che costatarne il decesso”.De Donato eralinga edi un bambino di 7 anni – Stefano, appunto, che frequenta la seconda elementare a Gonzaga. Era sposata con Gianluca Botti, che lavora alla Latteria Mortaretta di Reggiolo, nella vicina provincia di Reggio Emilia. Il funerale avra? luogo domani, giovedi? 13 ottobre 2022, alle 13.50 partendo ...

