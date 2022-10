Malore per Enzo Gragnaniello durante il concerto a Caserta | le sue condizioni

Leggi su tvzap

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Personaggi tv –ilper l’amato cantante italiano, che ora si trova in ospedale. È stata tanta la paura per: l’artista napoletano è stato colto dasul palco a Camigliano, provincia di, dove stava concludendo un. Secondo le informazioni riportate da «News», l’autore 67enne stava lasciando il palco quando si è accasciato per terra. La vicenda si è verificata in piazza Kennedy nella città delno, poco dopo le ore 23 di ieri 11 ottobre 2022. Il cantautore è stato portato prontamente all’ospedale civile didal 118. Leggi anche l’articolo —> Dodi Battaglia,improvvisolo ...