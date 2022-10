Majorette - Vokswagen Golf GTI Mk 1 | vivace anche in pochi centimetri

Leggi su quattroruote

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Prima dell'avvento dei social, delle community online e del mondo digitale, ci fu una vera aggregatrice di fan, o se preferite di follower, capace di accumunare un gruppo di appassionati sotto un'unica effige: la VolkswagenGTI. Presentata nel 1975 al Salone di Francoforte, la sua produzione venne avviata l'anno successivo. Il motore è un quattro cilindri 1.6 aspirato da 110 cavalli, sostituito in seguito da un 1.8 da 112 cavalli. Una buona dose di potenza in più rispetto alla versione convenzionale, che con il 1.5 non andava oltre i 69 cavalli. Ma lavitaminizzata poteva contare su dettagli aggiuntivi oltre al propulsore: il cambio a cinque marce è dotato di una quarta marcia più corta rispetto alla trasmissione standard e pure l'assetto propone delle migliorie. Le sospensioni anteriori hanno uno schema MacPherson, mentre quelle posteriori ...