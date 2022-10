Majorette - Porsche 917K | la leggenda psichedelica dellendurance

Quattroruote

Tutti i modelli dei media partner e dei partner MIMO Al Volante KIA EV6,911 GT3 RS, Suzuki ... Quattroruote e IED Torino Alpine A 4810, Quattroruote eLancia Delta Integrale ...934 e 911 Carrera S, Maggiolino o Bulli. Nell'area, i visitatori non solo assistono alla creazione di un esemplare di auto in miniatura, ma possono anche configurarne uno a piacere. ... Porsche Cayenne: 20 anni sulla cresta dell’onda - Quattroruote.it Con più di un quarto secolo di storia, è uno dei modelli più diffusi di Zuffenhausen e ora si può anche tenere in tasca ...All’inizio degli anni 2000, il binomio lusso-auto sportiva si è evoluto grazie a questo modello, che ha dato vita alla categoria delle super Suv e che ora è anche in miniatura ...