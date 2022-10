Luisella Costamagna si infortuna Ballando con le Stelle

Leggi su davidemaggio

(Di mercoledì 12 ottobre 2022)e La Rocca -con le2022 Dopo una sola puntata, acon lesi ripresenta lo spauracchio infortunio. Protagonista, suo malgrado, è, che si èta in questi giorni di prove in vista del secondo appuntamento. DavideMaggio.it è in grado di rivelarvi che la giornalista, ex conduttrice di Agorà, attualmente è costretta a portare un tutore e la sua esibizione di sabato è a rischio. La, che balla con il maestro Pasquale La Rocca, ha dimostrato di essere tra le più portate per il ballo. All’esordio si è cimentata in un tango che ha fatto il pieno di complimenti, risultando tra le più votate e apprezzate della serata. Uno stop, dunque, che non ci voleva.