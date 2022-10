Lotto | la Dea Bendata bacia Benevento | vinti 50mila euro

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– La dea. Cospicua vincita al ‘Bar delle Poste’, nei pressi delle poste centrali del capoluogo sannita, dove un fortunato giocatore ha vinto grazie a una giocata di tre numeri (9-18-27) sulla ruota di Napoli. Secondo quanto riferisce l’agenzia Agipronews, in Campania festeggiamenti anche a Sant’Antimo, seppur in tono minore. In provincia di Napoli sono statiinfatti 13.500. L’ultimo concorso delha distribuito 7,5 milioni diin tutta Italia, per un totale di 836 milioni da inizio anno. L'articolo proviene da Anteprima24.it.