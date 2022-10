LA NAZIONE

Oggi 49enne , dopo lolaè diventata un personaggio televisivo e si è messa piuttosto in vista, partecipando a numerosi programmi sia sul piccolo schermo che in radio. Qualche anno ...Loè ancora lontano, l'indagine verte sulla vicenda Whitewater, un oscura vicenda di investimenti immobiliari fallimentari in Arkansas nei quali era coinvolta la famiglia Clinton. ... 17 agosto 1998, il giorno dello scandalo Lewinsky. Bill Clinton confessa Lo scandalo Lewinsky divide ancora i fan: c’è chi punta il dito contro l’ex Presidente e chi si complimenta con l’ex first lady per la scelta di rimanere accanto al marito ...