LIVE Usa-Serbia 11-13 | Mondiali 2022 in DIRETTA | +2 Serbia a metà primo set

Leggi su oasport

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12-15 Mihajlovic trova le mani del muro, prova ad allungare la, time out Usa. 12-14 Errore al servizio Usa. 12-13 Muro di Cuttino. 11-13 Stavolta passa Boskovic da posto 2. 11-12 Muro di Cook su Boskovic. 10-12 Attacco di Boskovic. 10-11 Muro di Ogbogu. 10-10 Errore al servizio. 9-10 Attacco di Busa da posto 4. 9-9 Muro di Frantti. 8-9 Muro di Aleksic. 8-8 Di nuovo parità in questoset. 6-7 Drews non trova il campo da posto 2. 5-7 Errore in ricezione Usa 5-6 Attacco vincente di Boskovic. 5-5 Ilset prosegue in equilibrio. 3-3 Drew trova il mani-fuori del muro. 2-3 Ancora Boskovic, entrata in temperatura la schiacciatrice serba. 2-2 Attacco vincente di Boskovic. 2-1 Errore al servizio ...