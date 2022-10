LIVE Usa-Serbia 1-3 | Mondiali 2022 in DIRETTA | le campionesse iridate in carica tornano in finale

Leggi su oasport

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22.21 La nostratermina qui, grazie per averci seguito fino a questo punto, buon proseguimento di serata da parte di OA Sport. 22.20 25-21 25-20 17-25 25-23, sono questi i parziali della prima semidi questo Mondiale, vinta dalladi Daniele Santarelli che trascinata dai 33 punti di una incontenibile Tijana Boskovic torna all’ultimo atto della manifestazione iridata dove troverà una tra Brasile e Italia. BOSKOVIC! FINISCE QUI! LATORNA IN! 23-24 Non c’è il tocco. Time out. 23-24 Out l’attacco di Boskovic, Santarelli chiama challenge per il tocco a muro. 22-24 Mani out Robinson. 21-24 Boskovic è una garanzia, 3 match-point ...