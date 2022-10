LIVE – Trento-Patras | Eurocup 2022 2023 basket | RISULTATO in DIRETTA

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Ilindi Dolomiti Energia-Promitheas, sfida valida come prima giornata delladi. Comincia la campagna europea per la formazione di coach Molin, intenzionata a migliorare il deludente ultimo posto dello scorso anno. La palla a due è fissata alle ore 20:00 di mercoledì 12 ottobre, con Sportface che vi fornirà unatestuale aggiornata. COME VEDERE LA PARTITA IN TV RISULTATI e CLASSIFICHE REGOLAMENTO PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE F50-0 19:50 – Buonasera e benvenuti gentili lettori di Sportface.it, a breve inizierà il match trae Promitheas. ...

...il quadro che emerge dal bollettino del ministero della Salute del 12 ottobre ( AGGIORNAMENTI...2.144 in Umbria 1.556 nella Provincia autonoma di Bolzano 1.603 nella Provincia autonoma di...Cala in 4 regioni: Marche (0%), Pa(2%), Sardegna (2%) e Umbria (1%). E' stabile in 11 regioni: Abruzzo (al 1%), Calabria (al 3%), Campania (2%), Emilia Romagna (3%), Lazio (4%), Liguria (3%), ...Bentornati alla BLM Group Arena per il debutto stagionale della Dolomiti Energia Trento in 7Days EuroCup. La disponibilità di Matteo Spagnolo, alla sua prima uscita ufficiale con ...A tutti i lettori di PianetaBasket, bentornati alla BLM Group Arena per la prima palla a due casalinga dell'Aquila Basket Trento. All'ombra del Bondone arrivano Adrian Banks e la sua Treviso Basket, g ...