LIVE – Reggio Emilia-AEK | Champions League 2022 2023 basket | RISULTATO in DIRETTA

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Ilindi UNAHOTELS-AEK, sfida valida come seconda giornata delladi. Dopo la vittoria all’esordio di Cinciarini e compagni contro il Bonn, ecco ora l’impegno contro la formazione greca, che settimana scorsa ha perso contro i turchi del Pinar Karsiyaka. La palla a due è fissata alle ore 20:30 di mercoledì 12 ottobre, con Sportface che vi fornirà unaaggiornata. COME VEDERE LA PARTITA IN TV RISULTATI E CLASSIFICHE IL REGOLAMENTO PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE F5-AEK SportFace.

... la realtà dell'associazione ABIOCalabria, apprendere cosa realmente fanno i volontari in ... abiorc@.it L'iscrizione è gratuita e non vincolante per la successiva partecipazione al corso. ...... 36° edizione del Festival deld'Autore ideato e diretto da Ruggero Pegna, prevista per il prossimo 3 dicembre al Palacalafiore dicon lo spettacolare musical Fabularium- Magic of ...Il risultato in diretta live di UNAHOTELS Reggio Emilia-AEK, sfida valida come seconda giornata della Champions League 2022/2023 di basket. Dopo la vittoria all’esordio di Cinciarini e compagni contro ...La memoria è importante e va salvaguardata. Il 31 ottobre alle ore 16.30, nel giorno di quello che sarebbe stato il suo compleanno, verrà ricordato il Coach benemerito Nuccio Geri. L’allenatore di pal ...