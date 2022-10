LIVE – Reggio Emilia-AEK 60-75 | Champions League 2022 2023 basket | RISULTATO in DIRETTA

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Ilindi UNAHOTELS-AEK, sfida valida come seconda giornata delladi. Dopo la vittoria all’esordio di Cinciarini e compagni contro il Bonn, ecco ora l’impegno contro la formazione greca, che settimana scorsa ha perso contro i turchi del Pinar Karsiyaka. La palla a due è fissata alle ore 20:30 di mercoledì 12 ottobre, con Sportface che vi fornirà unaaggiornata. COME VEDERE LA PARTITA IN TV RISULTATI E CLASSIFICHE IL REGOLAMENTO PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE F5-AEK 60-75 36‘- Tripla di Funderburk, 60-75. 34‘- Due punti ...

La formula full time dal lunedì al giovedì con possibilità di seguire le lezioni in streaming. Devo ringraziare i magnifici Rettori Carlo Adolfo Porro, dell'Università di Modena eEmilia,...L'accompagnamento musicale dello spettacolo sarà totalmentecon una band diretta da Walter Calafiore e che include musicisti di spessore come Stefano Bacino, Fulvio Bellino, Alex Canella, ...La cronaca Live della partita in Diretta Dopo la vittoria col Sassuolo a Reggio Emilia, l’Inter torna ad affrontare il Barcellona di Xavi nella quarta giornata della fase a gironi di Champions League.Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza” e “misurazione” come specificato nella cook ...