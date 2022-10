LIVE – Reggio Emilia-AEK 10-9 | Champions League 2022 2023 basket | RISULTATO in DIRETTA

Leggi su sportface

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Ilindi UNAHOTELS-AEK, sfida valida come seconda giornata delladi. Dopo la vittoria all’esordio di Cinciarini e compagni contro il Bonn, ecco ora l’impegno contro la formazione greca, che settimana scorsa ha perso contro i turchi del Pinar Karsiyaka. La palla a due è fissata alle ore 20:30 di mercoledì 12 ottobre, con Sportface che vi fornirà unaaggiornata. COME VEDERE LA PARTITA IN TV RISULTATI E CLASSIFICHE IL REGOLAMENTO PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE F5-AEK 10-9 5‘- 1/2 dalla lunetta per Williams, 10-9. 4‘- ...