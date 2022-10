LIVE Napoli-Ajax 2-0 | Champions League calcio in DIRETTA | Raspadori raddoppia | scatenati i padroni di casa!

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI BARCELLONA-INTER 23? KUDUS! Conclusione del ghanese deviata in angolo dopo un brutto errore in disimpegno di Kim. 22? Due corner consecutivi in favore degli olandesi non portano nessun pericolo alla porta di Meret, riparte il. 20? I Lancieri impostano l’azione con Klaassen, ora ilaspetta nella propria metà campo. 19? L’non sa più come contenere i partenopei. Partita già indirizzata dopo il primo quarto d’ora. 17? Ennesima azione luccicante della squadra di Spalletti. Doppio scambio Kvaratskhelia-Zielinski, il georgiano serve con un cross basso perfettoche insacca sul primo palo. Spettacolo! 16?III!!! ...

Diretta- Ajax: cronaca17' - 2 - 0: ancora una grande discesa sulla fascia di Kvaratskhelia che serve Raspadori in area: l'ex Sassuolo controlla, si mette la palla sul sinistro e ...Allo Stadio Maradona, il match valido per la 4ª giornata di Champions 2022/2023 tra Barcellona e Inter: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo Stadio Maradona,e Ajax si affrontano nel match valido per la 4ª giornata della Champions League 2022/23. Sintesi- Ajax 2 - 0 MOVIOLA Fischio d'inizio - Ore 18.45 1 - Calcio ..LIVE – Il Napoli di Luciano Spalletti riceve l’Ajax allo stadio Maradona dopo il 6-1 dell’andata in Olanda. Per aggiornamenti premi F5 16' Goooooollllll Raddoppio del Napoli!!!! Discesa micidiale di ...«Affronteremo l’Ajax come se fosse una finale. Avremo l’atteggiamento giusto». Luciano Spalletti ieri in conferenza stampa ha suonato la carica. Al Maradona stasera scenderà in campo un Ajax che vorrà ...