LIVE – Napoli-Ajax 2-0 4? Lozano | 16? Raspadori | azione pazzesca | raddoppia Raspadori!

Leggi su spazionapoli

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Torna la Champions League e torna il ruggito del Diego Armando Maradona sul boato “The Champions” per la sfidache arriva una settimana dopo lo splendido risultato ad Amsterdam, ottenuto dal club azzurro. Deve scogliere i dubbi in difesa Luciano Spalletti e lo fa con una scelta ben precisa in difesa, dopo l’infortunio di Rrahmani che tiene il kosovaro out dai giochi per un lungo periodo. Apparizione in Champions dunque per Juan Jesus, scelta la sua esperienza per affiancare Kim. Un po’ di rotazioni in mezzo al campo che non sono arrivate da parte del tecnico di Certaldo, per cercare quello che è il punto fondamentale per chiudere anzitempo i giochi, trovando la qualificaritmetica agli ottavi di finale. Qualificche infatti arriverebbe in caso di pareggio, a due giornate dal termine della ...