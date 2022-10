LIVE Giro del Veneto 2022 in DIRETTA | 10 km al traguardo! Trentin | Miguel Angel Lopez e De Marchi ci provano

Leggi su oasport

15.53 Il gruppo ha mollato: lo svantaggio risale a un minuto. A giocarsi la vittoria dovrebbero essere i 5 davanti. 15.51 Rimangono in pochi davanti. Sono 5 per l'esattezza: Remy Rochas, Matteo, Alessandro Dee Matteo Vercher 15.48 Sono 10 i km al15.45 Ci aveva nuovamente provato Zurlo sul ad Arcugnano, ma è stato immediatamente ripreso. Zurlo, dalla fatica, ora si stacca. 15.43 Meno di 15 km al15.40 A inseguire, insieme alla Cofidis, c'è anche la Tudor Pro Cycling. 15.37 La Cofidis prova a tirare il gruppo per andare a ricucire uno strappo ...