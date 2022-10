LIVE – Ginnastica artistica | Assoluti italiani | qualificazioni femminili DIRETTA

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Latestuale dellemaschili ai Campionati2022, in programma da mercoledì 12 a domenica 16 ottobre a Napoli. Al PalaVesuvio si parte con il grande evento, che anticiperà i Mondiali dirpool. Appuntamento oggi, mercoledì 12 ottobre, alle ore 20.15. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. IL CALENDARIO IL REGOLAMENTO GLI AZZURRI E AZZURRE IN GARA PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE F5 SportFace.

OA Sport

OA Sport vi propone la DIRETTAdei Campionati Italiani 2022 diartistica : cronaca della gara - 1 femminile in tempo reale, esercizio dopo esercizio, punteggio dopo punteggio, per non ...... Direttore PaperBoy e Salernitana; Gianluca Raffone, Psicologo e allenatore della Salernitana ... Emiliana Polini, Direttore Tecnico Nazionale della Federazioned'Italia - Settore ... LIVE Ginnastica artistica, Campionati Italiani 2022 in DIRETTA: sfida tra le Fate, gara-1 da urlo verso i Mondiali La diretta testuale delle qualificazioni maschili ai Campionati Assoluti italiani 2022, in programma da mercoledì 12 a domenica 16 ottobre a Napoli ...Prosegue nelle primarie il piano di rilancio dell’attività motoria per diecimila alunni di 492 classi. Sotto la guida di docenti specializzati i più piccoli potranno iniziare a scoprire le diverse dis ...