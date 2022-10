LIVE Ciclismo su pista | Mondiali 2022 in DIRETTA | Olanda in testa nelle qualificazioni dell’inseguimento femminile a squadre | tra poco l’Italia

Leggi su oasport

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL GIRO DEL VENETO DALLE 12.25 14:09 Inseguimentonigeriano formato da Yekeen, Coxson, Grikpa, e Samuel. Per le africane soltanto un cambio rispetto ai campionati continentali vinti a luglio scorso. A metà gara la Nigeria è staccatissima dall’. 14:05 Quinto ed ultimo posto per il quartetto dell’Uzbekistan composto da Kozieva, Misyuri, Kuskova, e Karimov. Prossimo team a partire quello della Nigeria. 14.00 Ricordiamo che i primi quattro quartetti accederanno alle semifinali vere e proprie. È importante sottolineare però che chi perderà in semifinale non gareggerà poi sicuramente nella finalina per il bronzo, ma dovrà confrontare i tempi con leche hanno chiuso tra quinto e ottavo ...