LIVE Ciclismo su pista | Mondiali 2022 in DIRETTA | Olanda in testa nelle qualificazioni dell’inseguimento femminile a squadre | attesa per l’Italia

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL GIRO DEL VENETO DALLE 12.25 14:21 Si entra nel vivo di questa qualificazione del team pursuit. Entrano ingli USA. Americane che schierano Valente, William, Gulick, e Jastrab. 14:19 Prova in crescendo per il Messico, che taglia il traguardo in 4:36.934 in quarta posizione. Le messicane pagano oltre 19 secondi alle leader olandesi. 14:14 Tocca al Messico. Quartetto delle centroamericane composto da Velasco, Acevedo, Bonilla, e Gaxiola. 14:12 Sesta ed ultima piazza per la Nigeria, che chiude con il crono di 5:24.567, migliorando tuttavia di quasi mezzo secondo il tempo fatto registrare ai Campionati Africani. 14:09 Inseguimentonigeriano formato da Yekeen, Coxson, Grikpa, e Samuel. ...