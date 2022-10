LIVE Ciclismo su pista | Mondiali 2022 in DIRETTA | Martina Fidanza di nuovo campionessa del mondo nello scratch! Quartetto maschile in semifinale con la Francia Germania da record nel Team Sprint femminile

Leggi su oasport

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.58 Se la cava la Gran Bretagna, che vince la batteria per iun solo decimo. 42.747 contro il 42.879 per i polacchi. 20.57 E ora iluomini, si inizia con Gran Bretagna e Polonia. 20.54 Graborsch, Hinze e Friedrich si giocheranno l’oro con la Cina, finale per il terzo posto traed Olanda. 20.53DELPER LA!!!! ABBATTUTO IL MURO DEI 46 SECONDI, 45.983, la finale è la loro! 20.50 Vittoria dell’Olanda, ma il 46.529 non basta per essere sicure della finale per l’oro! Giappone invece fuori in 48.074. La Cina si giocherà l’oro, la Gran Bretagna il bronzo. 20.46 C’è un attimo da attendere prima della sfida tra Olanda e Giappone. Uscita difettosa dai blocchi di una ...