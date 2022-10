LIVE Ciclismo su pista | Mondiali 2022 in DIRETTA | Martina Fidanza di nuovo campionessa del mondo nello scratch | quartetto maschile in finale!

Leggi su oasport

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.47 Partite Nuova Zelanda e Gran Bretagna. 21.45 3.47.203! L’Italia è già qualificata alla finale, sapendo di potersi ‘accontentare’ della vittoria ha tirato il freno a mano nel finale con un arrivo in parata di Ganna, Milan e Moro. Ora da decidere chi li affronterà domani. 21.44 2.50.697! Italia nettamente avanti per un secondo e mezzo sui transalpini! Manca un chilometro alla possibile21.43 1.55.375 per l’Italia dopo due chilometri! Francia già rimasta con un elemento in meno. 21.42 Italia in vantaggio nel primo chilometro in 1.01.242. Per ora miglior primo intertempo in assoluto, Francia dietro di due decimi. 21.41 PARTITI! Forza Filippo, Francesco, Jonathan e Manlio! 21.38 Non c’è gara tra Danimarca e Belgio, con i primi che quasi doppiano i secondi. Una seconda parte ottima dei ...