LIVE Ciclismo su pista | Mondiali 2022 in DIRETTA | il quartetto femminile strabilia e stampa il miglior tempo! Tra poco gli uomini con Filippo Ganna!

Leggi su oasport

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL GIRO DEL VENETO DALLE 12.25 15:34 Spagna che si presenta con Bennassar Rossello, Perez Diaz. Romero Villanueva, e Martorell Haga. 15:32 16 i team iscritti, con l’Italia che partirà penultima, prima dei padroni di casa della Francia. Prossimoal via quello iberico. 15:31 Nel frattempo sono iniziate le qualificazioni dell’inseguimento a squadre maschile. Ha terminato la prova la Cina. Asiatici che tagliano il traguardo in 3:57.565. 15:29 Germania-USA ed Olanda-Canada le altre sfide, utili a cercare di agguantare la medaglia di bronzo. 15:28 Le semifinali per l’oro sono le seguenti: Italia-Australia Gran Bretgna-Francia 15:25 LA CLASSIFICA DELLE QUALIFICAZIONI DELL’INSEGUIMENTO A SQUADRE1- ITALIA 4:11.011 ...