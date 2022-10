(Di mercoledì 12 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL GIRO DEL VENETO DALLE 12.25 14:40 Dopo dieci quartetti guida la(4:13.425) seguita da Australia, Olanda e Stati Uniti. Prossimo team in gara la Polonia (Karasie, Pikulik, Kumiega, Pikulik). 14:38 Australia che conserva la seconda posizione grazie al tempo di 4:15.173, ad oltre 1,7 secondi dalle leader francesi. 14:36 Buona prova delle oceaniche dopo 2000 metri. Le aussie transitano in seconda posizione. 14:33 Siamo giunti alla decima squadra di queste qualificazioni del team pursuit. Tocca all’Australia di Moran, Baker, Manly, e Plouffe. 14:31 Ben distribuita la prova della, che passa solidamente alchiudendo con il crono di 4:13.425. Oltre 4 i secondi ...

OA Sport

... ha spiegato Ratcliffe al Financial Times. "Il Manchester United è di proprietà della famiglia ... Proprietario del gruppo chimico Ineos, che possiede anche una squadra di, Ratcliffe ...OA Sport vi offrirà invece la DIRETTAscritta di tutta la gara. LIVE Ciclismo su pista, Mondiali 2022 in DIRETTA: Francia al comando dell'inseguimento femminile. Tra poco l'Italia MONDIALI PARIGI - A Parigi scattano i Mondiali di ciclismo su pista (12-16 ottobre) e si comincia subito con i quartetti dell'inseguimento a squadre. Si parte ...Filippo Ganna cerca altri successi nell'inseguimento dopo la conquista del recor dell'ora. In pista per l'oro nell'Omnium Elisa Balsamo.