LIVE Ciclismo su pista | Mondiali 2022 in DIRETTA | a breve il quartetto azzurro con Filippo Ganna Azzurre di slancio in semifinale con il miglior tempo

Leggi su oasport

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL GIRO DEL VENETO DALLE 12.25 16:24 A metà gara gli australiani sono in rimonta, terzi in 1:58.985 ma vicinissimi all’interdella Nuova Zelanda. 16:21 Entriamo nel vivo di queste qualificazioni dell’inseguimento a squadre maschile. Sta per partire il team bronzo di Tokyo 2020, ovvero l’Australia. Oceanici che schierano Leahy, O’Brien, Duffy, e Welsford, con due sostituzioni rispetto ai Giochi. 16:19 3:53.532 e quarta posizione provvisoria per il team elvetico. 16:16 Passaggio ai 2000 metri in quarta posizione per la Svizzera. 16:14 Nonoin gara, si tratta della Svizzera. Elvetici che schierano Thiebaud, Vogel, Imhof, e Vitzthum. 16:12 3:56.370 per la Polonia, che si inserisce al quarto posto tra Giappone e ...