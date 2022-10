LIVE – Brindisi-Budivelnyk Kiev 15-25 | Europe Cup 2022 2023 basket | RISULTATO in DIRETTA

Leggi su sportface

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Ilindi Happy Casa-BC, sfida valida come prima giornata dellaCupdi. Debuttoo stagionale per la formazione di coach Vitucci, che al “Pentussaglia” affronterà squadra ucraina. La palla a due è fissata alle ore 20:30 di mercoledì 12 ottobre, con Sportface che vi fornirà unatestuale aggiornata. COME VEDERE LA PARTITA IN TV PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE F515-25 8.00-continua a macinare punti! 15-25 10.00- Si riparte! Primi punti per gli ospiti con Berhanemeskel. ...