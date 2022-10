LIVE – Betis-Roma | Mourinho in conferenza stampa DIRETTA

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Latestuale delladi Joséin vista di, match valido per la quarta giornata della fase a gironi di Europa League 2022/2023. I giallorossi tornano in campo dopo la sconfitta subita all’Olimpico contro gli spagnoli. Il tecnico risponderà alle domande dei giornalisti questa sera alle ore 19. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. COME SEGUIRE LAIN TV PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE F5 SportFace.

I tempi di recupero potrebbero allungarsi, di certo salterà le sfide contro Realdi Europa League e Sampdoria di campionato. Mourinho lascia fuori l'inglese e gli preferisce Belotti che gioca ...La Roma all'Olimpico cerca il riscatto dopo la dolorosa sconfitta in Europa League contro ilSiviglia. La squadra di José Mourinho se la vedrà contro il Lecce per cercare la terza vittoria consecutiva in campionato e ridurre il gap con le prime della ...Real Betis e Roma saranno avversari giovedì 13 ottobre alle ore 18:45 nella quarta giornata di Europa League: pareggio quota che stuzzica, possibile Under 2.5 + NO GOAL ...Dopo il successo sul Lecce in campionato la Roma si rituffa sulle coppe. Giovedì alle 18.45 c'è Betis-Roma, quarta giornata della fase a... Sport E Vai ...