LIVE Barcellona-Inter 1-0 | Champions League calcio in DIRETTA | Dembélé sblocca la partita

Leggi su oasport

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA41? Gol di, grandissima palla filtrante dalla destra per l’attaccante esterno che non sbaglia,1-0. 39? Contatto Onana Pedri, per l’arbitro non è rigore. Brivido per i nerazzurri. 37? Raphinha con il sinistro non trova la porta al volo. 35? Bastoni ferma Lewandowski in diagonale. 33? Dalla distanza Sergi Roberto, Onana ancora non perfetto nel bloccare il pallone. 31? Contropiede di Dumfries che spara il pallone su Ter Stegen. 29? Forte pressione offensiva del. 27? Destro di Dembele, in due tempi Onana. 25? Destro di Mkhitaryan, para il portiere delsenza particolari problemi. 23? Lewandowski di testa colpisce male il pallone. 21? Scintille in campo per un fallo tra Skriniar e ...