LIVE Barcellona-Inter 0-0 | Champions League calcio in DIRETTA | tentativo di Raphinha

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11?a giro spaventa Onana. Pallone fuori. 9? Salvataggio sulla linea da parte della difesa nerazzurra. Colpo di testa di Lewandowski. 7? Onana blocca un pallone pericoloso in area. 5?che attua il suo solito possesso palla continuo. 3? Lautaro Martinez di testa non trova la porta dopo und’angolo. 1? Inizia la partita! 20.55 Giocatori in campo, inno dellain corso. 20.50 Tra cinque minuti l’ingresso in campo dei giocatori. 20.45 L’inizio della partita è fissato per le ore 21. 20.40 L’cercherà di fare superiorità numerica a centrocampo grazie agli esterni Dumfries e Dimarco. 20.35 Ricordiamo che appena una settimana fa, l’ha battuto 1-0 il ...