L’impatto economico dell’esodo russo verso Armenia e Georgia

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Pubblicato originariamente su Osservatorio Balcani e Caucaso Transeuropa Dall’annuncio della mobilitazione parziale in Russia, circa 400mila persone hanno lasciato il Paese. Per sfuggire alla guerra, in molti hanno deciso di espatriare, due stati nella penisola del Caucaso confinanti a nord con la Russia. Questa serie di spostamenti – che negli ultimi 10 giorni è incrementata considerevolmente – ha avuto un brusco impatto sull’economia di entrambi i Paesi, influenzando i tessuti economici locali. Il risultato più eclatante è la grande inflazione venutasi a creare sul mercato immobiliare delle principali città. La situazione abitativa è diventata complessa rendendo le case in affitto quasi introvabili.Negli ultimi giorni, l’aeroporto internazionale di Yerevan Zvartnots ha gestito un ...

Studenti.it

...Stadio comporti undi circa 4miliardi di euro sul decennio, con il 43% di questa cifra in tasse: 1,8 miliardi di euro che, in 10 anni, finiranno nelle classe dello Stato....Secondo Pierre - Olivier Gourinchas, consiglieredel ... Scende il Pil in Russia, ma meno del previsto'Fmi rivede in ... lievitati con la guerra in Ucraina, hanno avuto unimmediato ... Impatto del turismo