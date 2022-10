Liliana Segre si prepara a presiedere la prima seduta del Senato | «Accadono cose inaspettate nella vita»

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Non è mai troppo tardi. È un mantra che si sente spesso ripetere chi decide di cambiare lavoro o iniziare una nuova esperienza anche se non ha l’età dalla propria parte. Domani, 13 ottobre, la 92ennepresiederà per lavolta unadel. E non unaqualunque: ladella XIX legislatura. «Non mi faccio certo cogliere imta», ha assicurato la senatrice aai giornalisti che le hanno chiesto come sta vivendo queste ore che la separano dalle 10.30 di domani 13 ottobre: «Le sto vivendo molto tranquillamente». Era il 1944 quando fu deportata nel campo di concentramento di Birkenau-Auschwitz. Sopravvisse all’olocausto e da allora ha fatto della suauna testimonianza della ...

Sarà lei,a presiedere domani sullo scranno più alto di Palazzo Madama. Lei, per la sua età, in qualità di senatrice più anziana, lei (soprattutto) per la sua storia. "Discorso pronto, non mi ...Domani, 13 ottobre, la 92ennepresiederà per la prima volta una seduta del Senato . E non una seduta qualunque: la prima della XIX legislatura . "Non mi faccio certo cogliere ...La senatrice a vita dice di affrontare l'incarico "molto tranquillamente", si tratta di un evento che fa parte dei "casi della vita, accadono cose che uno davvero non si aspetta" ...Il sostanziale via libera riguarda l'elezione di Ignazio La Russa (Fdi) alla presidenza del Senato e di Riccardo Molinari (Lega) alla Camera: l'intesa sarebbe vicina ...