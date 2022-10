Licia Ronzulli | chi è la senatrice di Forza Italia proposta da Berlusconi per il nuovo governo

(Di mercoledì 12 ottobre 2022)è uno dei nomi caldi proposti daper ildi Giorgia Meloni.sarebbe stata una delle proposte direttamente di Silvioche avrebbe fatto il suo nome per ministeri importanti., chi è ladiè un nome caldo in queste ore per ildi Giorgia Meloni. Classe 1975 e di origini milanese, nella vita professionale è stata prima infermiera e poi fisioterapista-manager (responsabile del coordinamento delle professioni sanitarie) all’ospedale Galeazzi di Milano. Poi, è arrivata l’avventura in ...

Il governo appeso allaIl mondo brucia, ma le sorti della Repubblica e il nuovo governo sono appesi alla senatrice, già infermiera di Arcore. Berlusconi si e' impuntato e chiede per la sua ... Gentile utente, l'articolo che stai leggendo è riservato agli abbonati INPIU' Per proseguire nella lettura, ...Ad accompagnarlo all'auto la senatrice azzurraDove la metto Licia Ronzulli La lista da portare al Colle non si compone, la trattativa per la spartizione dei ministeri a destra non si chiude se non si trova un accordo sul posto da dare alla (neos ...Giorgio Mulè (Forza Italia): "Se Giorgia Meloni avesse detto un solo nome di un ministro prima di ricevere l'incarico ora avremmo giornali e opposizione a dire che vuole sovvertire le regole democrati ...