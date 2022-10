Licantropus | i fumetti sulla serie horror dedicata a Jack Russell

Leggi su lopinionista

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Trema, Marvel Cinematic Universe, è arrivato! Il giovaneè il protagonista dello specialeMarvel Studios presenta:(titolo originale Werewolf by Night), ora disponibile su Disney+, che racconta della sua trasformazione in lupo mannaro. Il personaggio – interpretato in questo speciale da Gael García Bernal – nasce negli anni 70 grazie alla fantasia e alla bravura di Gerry Conway ai testi e Mike Ploog ai disegni e diventa protagonista della testata a lui, chiamata proprio Werewolf by Night. Anche questa volta, Panini Comics propone alcune letture imprescindibili per chi vuole scoprire di più sul giovane licantropo.è l’omnibus che raccoglie tutta la...