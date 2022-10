Letta riunisce gli eletti dem | La maggioranza si sfalderà

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) "La luna di miele finirà, lasie noi dobbiamo farci trovare pronti". Enricoglidem e chiede un "giuramento". Da subito, è convinto il leader, bisognerà riporre nel cassetto i 'gradi' di chi ha governato, preso decisioni, amministrato il potere, e vestire i panni dell'opposizione, per contrapporsi in modo efficace "al governo più di destra che l'Italia abbia mai avuto". "Abbiamo una responsabilità storica, dobbiamo assumercela, e ci dobbiamo prendere l'impegno di far durare questo pessimo governo il meno possibile", scandisce. Il segretario, ormai a fine mandato, sembra vestire quasi i panni dell'allenatore: ci sono i neoda motivare e i parlamentari di lungo corso da preparare al fatto che da ministri, presidenti di commissione o ...