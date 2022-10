L' esponente dell' Afd che esulta davanti al Memoriale dell' Olocausto è un campanello d' allarme

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Circola ovunque la foto che raffigura l’di Af... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Prima Bergamo

La rottura col passato, ossia con l'assegnazione consolidata a undella maggioranza ... A favore di chi, poi'opposizione, si sostiene. Già: ma le opposizioni sono più di una, e la ...... risponde con una sonora risata quando gli viene chiesto se sarà il nuovo ministro'Economia. ... 'Strano, per noi è un tecnico in quota nostra', osserva unvicino a Meloni. E Ignazio La ... Riqualificazione Crespi d'Adda, la minoranza chiede di rimandare la ratifica dell'accordo a fine mese Il “vergognoso minuto di fama" di Holger Winterstein mostra che l'antisemitismo è ancora una macchia in molti partiti della destra europea, i quali ancora si rifutano di condannare del tutto le persec ...Annuncio vendita Ford Kuga 1.5 EcoBoost 120 CV S&S 2WD ST-Line usata del 2019 a Grumolo delle Abbadesse, Vicenza nella sezione Auto usate di Automoto.it ...