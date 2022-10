Leoluca Orlando membro onorario del Parlamento mondiale dei sindaci

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) L’ex primo cittadino di Palermo,, è nominatodeldei. Così decide il Global Parliament of majors, organismo internazionale che riunisce idelle più importanti città del mondo. Il riconoscimento, si legge in una nota, è assegnato adper il “consistente e fattivo supporto ale il meritorio servizio attraverso significative e importanti partecipazioni alle attività e alle responsabilità dell’associazione”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

